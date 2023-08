Albero cede e invade tratto stradale in zona Seminario, intervento dei Vigili del Fuoco

Un albero di grosse dimensioni si è spezzato invadendo il tratto stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 29 agosto, in zona Seminario a Bisceglie.

La segnalazione è giunta al comando della Polizia Locale di Bisceglie alle ore 19:00 con gli agenti che si sono immediatamente recati in via Verdi. L’albero, presente in una proprietà privata, ha probabilmente ceduto anche a causa delle raffiche di vento che stanno imperversando sul territorio biscegliese da alcune ore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Barletta per mettere in sicurezza la zona e liberare il tratto di via Verdi. Presente anche un responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bisceglie.