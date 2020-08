Aggrediti titolari pizzeria a Bisceglie, in due finiscono in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, una violenta colluttazione è avvenuta in Largo Fiamme Gialle a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni alle ore 15 circa sembrerebbe che due ragazzi di circa 30 anni, un rumeno ed un ucraino, parrebbe in stato di ebbrezza, abbiano importunato i titolari di una pizzeria della zona che avrebbero cercato di respingere le irruenze dei due.

Di lí sarebbero nate urla per poi arrivare allo scontro fisico. Ad avere la peggio due dei tre titolari, un donna e un ragazzo, trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie. Il ragazzo ha perso due denti. Sul posto sono intervenuti carabinieri ed ambulanze.

Sono in corso gli accertamenti del caso. I due aggressori sono stati portati in caserma dai carabinieri. L’altro titolare, aggredito anch’egli, non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche ed è in Tenenza a sporgere denuncia nei confronti dei due.