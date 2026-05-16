Aggredisce un operaio con una motosega dopo il licenziamento: fermato 26enne a Bisceglie

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Bisceglie, in via Porto, dove un uomo di 26 anni, di origine pakistana, avrebbe prima danneggiato due mezzi appartenenti all’azienda per cui lavorava e successivamente aggredito un operaio utilizzando una motosega.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato licenziato circa un mese fa dalla stessa ditta coinvolta nell’episodio. Dopo aver preso di mira i veicoli aziendali, la situazione sarebbe degenerata fino all’aggressione nei confronti di un lavoratore presente sul posto.

La vittima ha riportato ferite ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, che hanno fermato il 26enne e avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.