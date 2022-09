A fuoco un terreno in zona Lama di Macina, intervento dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio si è propagato nella serata di ieri, mercoledì 8 settembre, in zona Lama di Macina a Bisceglie.

Attorno alle ore 20:45 le fiamme si sono propagate in un terreno prospicente la SS16 Bis all’altezza dell’imbocco in zona Lama di Macina, direzione Foggia. Immediatamente allertati, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto la zona interessata per sedare le fiamme che si erano propagate in maniera piuttosto vasta sull’appezzamento di terreno.