A fuoco in serata terreno nei pressi dell’Istituto “Dell’Olio”

Un incendio ha avuto luogo questa sera, 18 luglio, in un terreno presente in via Mascagni a Bisceglie.

Attorno alle ore 20.30 le fiamme si sono propagate in maniera importante nella zona prospicente l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giacinto Dell’Olio”.

Immediatamente i residenti di zona hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco per sedare le fiamme e capire quali siano state le cause che hanno scatenato il rogo indagando sull’accaduto.