Covid Puglia bollettino: altri 8 nuovi casi positivi e nessun decesso in giornata

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, domenica 2 agosto in Puglia, sono stati registrati 1473 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 243.309 test. Sono 3967 i pazienti guariti, mentre 120 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4639 così suddivisi:

Provincia Casi Totali BARI 1.508 BAT 382 BRINDISI 672 FOGGIA 1.204 LECCE 562 TARANTO 281 Fuori regione 30 TOTALE REGIONE 4.631

Il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla ha dichiarato: “Prosegue l’attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all’individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo”.