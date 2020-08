Covid: 46 i casi positivi di oggi in Puglia, 10 quelli nella Bat

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, lunedì 24 agosto in Puglia, sono stati registrati 1068 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 46 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 10 in provincia di BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

“Sono 10 i casi registrati oggi – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt – di questi 4 sono rientrati dalla Sardegna, 1 è proveniente dalla Spagna mentre 4 sono i contatti stretti di una paziente positiva. Sull’altro positivo sono in corso le indagini. Anche nei casi di oggi provenienti da altre regioni o dall’estero è stata fatta correttamente autosegnalazione a abbiamo potuto procedere con l’effettuazione dei tamponi”.



Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 284.483 test. Sono 4010 i pazienti guariti, mentre sono 505 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5070 così suddivisi:

Provincia Casi Totali BARI 1.671 BAT 415 BRINDISI 689 (un caso è stato eliminato dal database) FOGGIA 1.316 LECCE 649 TARANTO 294 Fuori regione 36 TOTALE REGIONE 5.070

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 24.8.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/AQTj7