Coronavirus, Universo Salute adotta piano di prevenzione

Universo Salute ha predisposto un piano di prevenzione per la gestione dell’emergenza relativa all’epidemia di Coronavirus. Le misure qui di sotto elencate saranno applicate per tutte le strutture anche per quella di Bisceglie.

“Modifica di funzionamento degli sportelli Pua. Il relativo servizio prosegue l’attività previo contatto telefonico chiamando il numero verde 800 642334; in caso di esigenza improcrastinabile è possibile ricevere per appuntamento, fatte salve le procedure di controllo opportunamente predisposte agli ingressi delle rispettive sedi”.

Previsto, inoltre, “l’accesso dei pazienti (sia in regime di ricovero che per prestazioni ambulatoriali) alle strutture mediante somministrazione preventiva di un apposito questionario finalizzato ad escludere la provenienza dalle zone a rischio di contagio ed eventuale contatto con persone positive al COVID-19. Rilevamento della temperatura corporea da parte di un operatore sanitario, con esclusione di sintomatologia respiratoria (tosse, dispnea, etc). L’eventuale accompagnatore del paziente deve essere sottoposto alla stessa procedura di screening“. Per quanto concerne invece le visite “i parenti possono recarsi in visita ai propri cari dalle 19 alle 20. E’ consentito l’accesso di un solo familiare per ogni degente. Prima di accedere ai reparti, i visitatori devono essere sottoposti allo screening suindicato dal personale sanitario addetto, nei punti prestabiliti”.

Infine, Universo Salute ha confermato “la sospensione / annullamento fino a data da destinarsi di tutti gli eventi (seminari, convegni, spettacoli, feste di intrattenimento per gli Ospiti), organizzati presso le nostre sedi, caratterizzati da affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.