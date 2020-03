Coronavirus, Uila Puglia attiva un numero verde per lavoratori del settore agroalimentare

La Uila (Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari) Puglia ha attivato un numero verde a disposizione dei lavoratori del settore agroalimentare. Ogni lavoratore avrà la possibilità di rapportarsi con i responsabili territoriali, selezionando la segreteria della Uila provinciale con la quale interloquire in base al proprio Comune di residenza. Il numero verde è: 800 200 249.

Sul servizio è intervenuto il Segretario Generale Uila Puglia, Pietro Buongiorno: “Un numero attivo per tutti coloro i quali vogliano chiedere chiarimenti o delucidazioni sulle misure a sostegno del lavoro agricolo ed agroalimentare dipendente, oltre che per chi intenda avviare le procedure per la richiesta degli aiuti. Stiamo profondendo tutti gli sforzi possibili per affiancare e supportare i lavoratori in questo momento drammatico per la nostra nazione. La Uila rimane attenta anche sulle diverse segnalazioni che ci giungono dai diversi territori sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, previste dall’accordo tra governo e parti sociali. Su questo punto siamo e saremo intransigenti: la salute dei lavoratori viene prima di tutto e siamo pronti a denunciare eventuali atteggiamenti irrispettosi delle prescrizioni previste per contenere la diffusione del Covid-19”.