Coronavirus, tutta Italia sarà zona protetta: stretta sugli spostamenti, scuole chiuse fino ad aprile

“Tutta Italia sarà zona protetta”. Lo ha annunciato il premier Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Non ci saranno più zone con diverse disposizioni, ma si va verso una definitiva omogenizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale. Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, in tutta Italia come fino a oggi in Lombardia e nelle 14 province. Viene disposto anche il divieto degli assembramenti all’aperto e nei locali. Scuole e università rimarranno chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutte le manifestazioni sportive e chiusura delle palestre.

“Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Capisco le famiglie e i giovani, ma tempo non ce n’è. Le nostre abitudini vanno cambiate ora, per il bene dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito”, ha dichiarato Conte.

A breve sarà pubblicato il testo integrale del provvedimento.