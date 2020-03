Coronavirus, spostamenti per necessità: cambia ancora l’autocertificazione / SCARICA QUI

Cambia ancora il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono spostarsi per strette necessità. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio Conte pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure per arginare l’emergenza sanitaria.

Il nuovo modulo, pubblicato sul sito del Viminale, si potrà stampare, compilare ed esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine oppure, se non si ha la stampante a casa, si potrà anche ricopiare a mano.

Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio .

Scarica il nuovo modulo di autocertificazione