Coronavirus, Spina: “Angarano valuti immediata convocazione comitato salute pubblica”

“La eccessiva cautela con cui Lei , signor Sindaco, ha affrontato la situazione emergenza si è rivelata fallimentare. I numeri del contagio del virus nella Città di Bisceglie tenderanno ad aumentare ed occorreranno misure straordinarie e radicali”. A scriverlo è il consigliere di opposizione Francesco Spina in una lettera aperta indirizzata al primo cittadino Angelantonio Angarano. “Senza fare calcoli politici (in altri tempi avrei chiesto le dimissioni del Sindaco per manifesta inadeguatezza) Le chiedo di promuovere e non ostacolare la convocazione di un consiglio comunale straordinario e di valutare l’immediata costituzione di un comitato di salute pubblica da Ella direttamente presieduto, coinvolgendo le migliori espressioni tecniche della città e, riterrei opportuno, le espressioni politiche più valide ed esperte della nostra comunità senza pregiudizi di colore o appartenenza politica”, scrive Spina. “Il tutto, naturalmente, a titolo gratuito e per spirito di volontariato e amore della città”.

“Le rappresento fin d’ora la mia disponibilità a collaborare attivamente in questo comitato di salute pubblica che possa, con la legittimazione istituzionale che Ella riterrà di conferirgli, operativamente lottare sul fronte del contagio che sta minacciando la nostra comunità. Le sto ripetendo in questi giorni che non è più il tempo delle chiacchiere e dei pettegolezzi del salotto politico, ma è il momento della operatività coraggiosa e della responsabilità della politica con la P maiuscola, che deve saper prendere per mano una comunità impreparata e stordita da questa maledetta pandemia. Al Suo posto avrei azzerato anche la giunta politica che non può in questo momento affrontare con la compattezza di tutta la città questo tragico momento e avrei chiamato a far parte dell’esecutivo, sempre a titolo gratuito, le espressioni tecniche di cui è ricca questa città e a cui Lei stesso ha fatto riferimento più volte durante la campagna elettorale per garantire qualità e concretezza dell’azione amministrativa. Non è una metafora, ma è la pura verità in questo momento: di chiacchiere e tatticismi politici si può morire. Le notizie allarmanti che giungono in queste ore e le richieste di aiuti degli operatori delle strutture sanitarie del territorio ci impongono di mettere da parte vecchie divisioni e schemi insensati maggioranza – opposizione: siamo tutti biscegliesi e abbiamo figli, genitori, fratelli ed amici che ci chiedono un’azione congiunta dove ognuno possa mettere le proprie capacità ed il proprio bagaglio di esperienza al servizio della comunità”, si legge nelle lettera.

Spina, infine, chiude con un appello: “Sindaco, venga presto in consiglio comunale con un programma tecnico che noi ci onoreremo di arricchire con un piano di azione che sia affidato ad un esecutivo e ad un comitato di salute pubblica che non abbia colore politico ma porti solo il cuore e i simboli della città. Cessato questo momento straordinario Lei potrà riprendere la strada e il programma (che finora ci ha diviso) e l’opposizione riprenderà il suo ruolo di controllo e di pungolo dell’azione amministrativa fino alle prossime elezioni comunali. Le chiedo, mettendo da parte orgoglio personale e con sincera commozione per tutto quello che sta avvenendo, di avere il coraggio di aprire una parentesi di concordia e amore unanime per la città per vincere insieme la battaglia contro l’avversario terribile del covid- 19”.