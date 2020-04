Coronavirus, sono 14 i casi a Bisceglie. Angarano: “Fase picco, dati potrebbero cambiare”

“I casi positivi a Covid-19 a Bisceglie sono 14. A Bisceglie ci sono quindi due casi in più, dai quali verrà poi sottratto il paziente guarito negli scorsi giorni”. Lo annuncia il sindaco Angelantonio Angarano in un videomessaggio alla cittadinanza: “Siamo in una fase di picco e i dati e i casi potrebbero cambiare da un momento all’altro”.

Angarano ha poi ricordato i criteri di accesso stabiliti per i buoni spesa finalizzati all’acquisto di alimenti e beni di prima necessità per sostenere le persone in difficoltà a causa dell’emergenza sociale creatasi con il Coronavirus. Il beneficio è finalizzato all’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati e latte artificiale) e prodotti di prima necessità (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti). Tutti i dettagli QUI.

Il sindaco ha infine espresso la propria vicinanza a tutte le famiglie con soggetti autistici in casa. “Lo scorso anno eravamo in piazza tutti insieme ad abbracciarci nella Giornata Mondiale dell’Autismo, capisco quanto sia difficile questo momento e il mio pensiero oggi è per voi”.