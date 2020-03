Coronavirus, sistemaGaribaldi sospende le attività in programma

“È cambiato lo scenario e adesso siamo nel bel mezzo di uno spettacolo completamente diverso”. Con una frase di Milan Kundera, condivisa dal profilo ufficiale del Teatro Pubblico Pugliese, anche sistemaGaribaldi annuncia la sospensione di tutte le attività in programma per rispettare le nuove predisposizioni governative varate ieri sera per l’emergenza Coronavirus. Il decreto sospende fino al 3 aprile le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

“Ma non temete, noi del sistemaGaribaldi siamo qui, cercheremo di fornirvi la nostra dose di bellezza quotidiana. Appena possibile diffonderemo maggiori informazioni e le nuove date delle programmazioni teatrali. Vi terremo aggiornati su tutto. Vi abbracciamo, ma a distanza!”