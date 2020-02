Coronavirus, Sindaco e Coc: “precauzione, prevenzione e attenzione”

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, una riunione del Centro Operativo Comunale di Bisceglie per fare il punto della situazione sul Coronavirus. Le funzioni operative del Coc attinenti alle emergenze sanitarie hanno fornito il loro contributo per affrontare al meglio la situazione.

“È emerso il consiglio, per tutti i concittadini che nei giorni scorsi hanno soggiornato per diversi motivi nel Nord Italia”, ha dichiarato il primo cittadino Angelantonio Angarano, “di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ufficiali fornite dal Ministero della Salute, ovvero di essere più residenti possibile nelle proprie abitazioni e di far riferimento al proprio medico di base nel caso di sintomatologia particolare”.

Sempre il sindaco ha sottolineato quanto sia “importante la collaborazione attiva di tutti, evitando la diffusione di fake news che provocherebbero dannoso allarmismo”.

Inoltre, sempre Angelantonio Angarano ha fatto sapere che “Domani e dopodomani, approfittando della chiusura delle scuole per le festività carnascialesche, gli edifici scolastici saranno igienizzati e sanificati con operazioni approfondite. La pulizia straordinaria riguarderà anche strade e marciapiedi”.

Il sindaco di Bisceglie ha quindi concluso “Le parole d’ordine in questa fase sono precauzione, prevenzione e attenzione. L’unità di crisi del Comune di Bisceglie, in linea con le Autorità regionali e nazionali, continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza”.