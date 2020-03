Coronavirus, al vaglio chiusura scuole e università in tutta Italia

Per cercare di contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, il governo ha deciso di chiudere scuole e università in tutta Italia da domani fino a metà marzo.

AGGIORNAMENTO. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha appena dichiarato che la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo in tutta Italia non è ancora ufficiale: “Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione in questo senso e la decisione arriverà nelle prossime ore”.