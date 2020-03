Coronavirus, riunioni di giunta per via telematica, Angarano firma atto monocratico

Con l’atto monocratico n. 8 il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha stabilito modalità e dettagli relativi alle riunioni di giunta a distanza, per via telematica per evitare contatti e per attenersi ai decreti governativi per contrastare l’emergenza Coronavirus.

“La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l’organo e il Segretario Generale partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti”, si legge nel documento.

“La seduta della Giunta può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi del presente disciplinare”.

“Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visione degli atti della riunione; intervento nella discussione; votazione palese”, si riporta sull’atto.

“Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto”.