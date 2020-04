Coronavirus, Regione: “Sono 38 i pugliesi positivi ricoverati all’ospedale di Bisceglie”

E’ il professor Pierluigi Lopalco, designato dal governatore pugliese Michele Emiliano (presente anch’egli in conferenza) per gestire l’emergenza sanitaria in regione, a fare il punto, stamattina durante la videoconferenza con i giornalisti accreditati, sulla situazione che intercorre all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.

Dieci posti letto utilizzati sino a oggi su 18 attivati in terapia intensiva. Sono, invece, 28 le persone ricoverate nell’unità operativa di malattie infettive. Pertanto, attualmente, sono 38 le persone positive al Covid-19 in cura nel nosocomio cittadino. Si tratta, ovviamente, di donne e uomini provenienti da tutta la Bat e, in alcuni casi, da comuni di altre province pugliesi.

Il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, ha dichiarato in conferenza che, secondo il piano straordinario predisposto dagli apparati regionali, l’ospedale biscegliese potrà arrivare ad attivare fino a 78 posti letto.