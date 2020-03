Coronavirus: primo paziente Bat guarito e dimesso da ospedale di Bisceglie

Una bella notizia arriva dalla Asl Bat. È stato dimesso oggi, poiché guarito e negativizzato, un paziente di Barletta, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.



“Il paziente sta bene e può tornare a casa”, dice Sergio Carbonara, Direttore del reparto di Malattie Infettive, “non è più contagioso”. Risulta negativizzato anche il paziente della Provincia di Bari che ha fatto già rientro a casa ed è definitivamente guarito”.



“Questa è una bella notizia, un incoraggiamento per tutti i pazienti, i loro familiari per gli operatori e per noi”, afferma Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, “in questi giorni stiamo lavorando senza sosta per garantire la migliore assistenza possibile su tutto il territorio. La piena guarigione dei pazienti e il rientro a casa e alle loro vite ci dà speranza“, conclude Emiliano, “e ci ricorda l’importanza di seguire le regole di comportamento. Ora dobbiamo essere compatti. Noi ce la stiamo mettendo tutta”.