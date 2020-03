Coronavirus, Prefettura Bat: “800 persone e 706 esercizi commerciali controllati”

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Prefettura Bat per il rispetto dei provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del Coronavirus.

Negli scorsi giorni sono state controllate ben 800 persone, una è stata arrestata, 75 denunciate per violazione dell’art.650 del Codice Penale e 6 per altri reati. Massicci anche i controlli operati negli esercizi commerciali. Al termine dell’attività di controllo sono stati 706 gli esercizi commerciali esaminati, è stata sporta una denuncia per 1 titolare per violazione dell’art.650 del codice penale mentre altri 4 titolari sono stati sanzionati amministrativamente.

La Prefettura Bat ha rinnovato ancora una volta a tutti i cittadini “l’invito ad osservare scrupolosamente le regole dettate dal Governo che impongono, in particolare, di limitare gli spostamenti personali soltanto per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di stretta necessità”.