Coronavirus, Polizia Locale presidia stazione ferroviaria dopo le disposizioni regionali

Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato l’ordinanza che obbliga alla quarantena chi arriva dalla Lombardia e dalle 11 province del nord indicate dal decreto nazionale (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria). Da questa mattina la Polizia Locale sta presidiando la stazione ferroviaria di Bisceglie, per monitorare la situazione ed individuare chi torna in città dalle zone interessate dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“È importante la collaborazione di tutti con senso di responsabilità per tutelare la salute pubblica”, scrive il sindaco Angelantonio Angarano. “Raccomandiamo pertanto a tutti il rispetto delle regole, condizione essenziale per affrontare al meglio questa situazione. Andiamo avanti con unità di intenti, senza farci prendere dal panico, collaborando con buon senso. In giornata prenderemo parte a diversi incontri istituzionali, tecnici e operativi sul tema. E naturalmente vi terremo aggiornati”.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI, chiamare ai seguenti numeri telefonici:

· Sala Operativa Ministero Salute: 1500

· Numero verde regionale: 800713931

· ASL BT: 0883.299502