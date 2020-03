Coronavirus, permesse passeggiate per persone autistiche e con disturbi neurologici

Un comunicato del Comune di Bisceglie mette in evidenza la legittimità degli spostamenti di soggetti con patologie legate ai disagi e disturbi neurologici, in quanto rientranti tra i “motivi di salute”. Le persone affette da patologie di questo tipologia possono trovare sollievo e benessere mentale, praticando una semplice passeggiata, o trascorrendo del tempo all’aria aperta. Gli spostamenti dovranno però avvenire nell’ambito del proprio territorio di residenza ed entro i 200 metri dal luogo di residenza. I soggetti, unitamente all’accompagnatore, dovranno attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia, supportata da diagnosi clinica specialistica e da verbali dell’Inps. Divieto assoluto, senza eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

“Questa emergenza sta causando pesanti disagi a tutti e in particolare ai soggetti più fragili”, ha motivato il sindaco Angelantonio Angarano. “Questo è un modo per far sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno a chi accudisce con estreme difficoltà persone autistiche o con disturbi neurologici. Ovviamente l’invito è ad utilizzare questa opportunità cum grano salis, quando strettamente necessario e rispettando gli obblighi e le misure di sicurezza”.