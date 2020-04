Coronavirus, ospedale di Bisceglie: “Positivi due pazienti ricoverati in Medicina”

Giungono dal Dipartimento Prevenzione dell’Asl Bat aggiornamenti circa l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie in questo periodo di emergenza sanitaria.

Nella giornata di oggi sono risultati positivi gli ultimi due pazienti ricoverati presso l’unità operativa di Medicina: il blocco dei ricoveri era già stato disposto perché i posti letto potessero essere qualificati come Covid a dimissione totale dei pazienti presenti. I pazienti risultati positivi sono stati spostati, i luoghi sono stati sanificati ed è in corso l’analisi epidemiolgica dei contatti diretti per disporre i necessari periodi di quarantena.

Il Dipartimento di Prevenzione ha organizzato una task force con le igieniste Patrizia Albrizio ed Erika Lumento e con il tecnico della prevenzione Gennaro Cafagna che ha già visitato 17 strutture sul territorio (tra Rsa, Rssa e centri diurni) con l’obiettivo di verificare la corretta aderenza alle disposizioni per la prevenzione del contagio. In particolare viene verificato il numero di ingressi, se c’è misurazione della temperatura all’ingresso, se è organizzata la presenza di esterni, come avvengono le pulizie e la sanificazione dei luoghi, come è organizzata l’erogazione dei pasti, se ci sono dispositivi di sicurezza e se vengono utilizzati correttamente, se è stata fatta formazione al personale.

“Il monitoraggio nelle strutture in cui ci sono casi positivi è continuo – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – e i colleghi del dipartimento di prevenzione stanno lavorando anche sulle altre strutture per verificare che si siano organizzati nella maniera migliore possibile per garantire la sicurezza di pazienti e operatori”.