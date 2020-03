Coronavirus: ordinanza sindacale cambia orari attività commerciali e chiusura alla domenica

Nuove misure restrittive in atto per arginare l’epidemia di Coronavirus in corso su tutto il territorio nazionale.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha firmato un’ordinanza sindacale che impone a tutte le attività commerciali cittadine, ivi comprese le medie strutture con superficie da 251mq a 2.500mq, la chiusura entro le “ore 18, con possibilità di effettuare l’orario continuato” e la chiusura per l’intera giornata “nelle giornate festive e di domenica”, quest’ultima disposizione è valida anche per gli “esercizi di vicinato”. Queste misure escludono esplicitamente farmacie e parafarmacie che potranno invece rimanere regolarmente aperte.

L’ordinanza prevede anche la chiusura nelle giornate festive e di domenica di “qualsivoglia forma di mercatino rionale o vendita ambulante e dei produttori propri”. Rimane ancora “sospeso il mercato settimanale, considerata l’impossibilità, allo stato, di garantire le norme evidenziate nell’allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 salvo diverse future disposizioni in merito”.

I trasgressori saranno perseguiti e sanzionati penalmente ai sensi dei Dpcm emessi durante questa emergenza nazionale.