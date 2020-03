Coronavirus, non serve più la ricetta medica cartacea: in farmacia basta un codice / DETTAGLI

Da oggi non servirà più ritirare fisicamente dal medico di base la ricetta cartacea, ma basterà mostrare la mail o un messaggio sul telefono con il promemoria dematerializzato. “I cittadini non dovranno più andare fisicamente dal medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i medicinali”, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, si legge nell’ordinanza, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del Numero di ricetta Elettronica tramite: