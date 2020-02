Coronavirus, Network Contacts presenta denuncia per procurato allarme: “Sono fake news”

La Network Contancts srl, azienda che conta 4200 risorse provenienti da più parti della Puglia e non solo, con un’ampia percentuale di dipendenti biscegliesi, ha presentato nella giornata di ieri, 22 febbraio, una denuncia alla Tenenza dei Carabinieri di Molfetta per reato di procurato allarme contro ignoti.

Attraverso il legale della società, avv. Andrea Giuseppe Calò, dinanzi al Mar.Magg. Graziano Coviello, la Network Contacts ha denunciato il dilagare di una fake news circolata negli ultimi giorni che riportava “Emergenza Coronavirus: primi contagi a Molfetta. Ultim’ora dal Pronto Soccorso di Bisceglie. Due pazienti di età compresa tra i 25 e i 35 anni sono stati trasferiti d’urgenza allo Spallanzani di Roma. Dichiarano di esser dipendenti dell’azienda Network Contacts srl di Molfetta e di essere rientrati recentemente da un viaggio intercontinentale”.

“Si precisa”, sottolinea nella denuncia il legale dell’azienda, “che tale notizia è stata creata da un’app denominata Break Your Own News. Tale fake news sta circolando in maniera vorticosa tra i dipendenti e non solo creando una situazione di allarme ingiustificato con conseguenti riverberi per l’attività produttiva della società e non solo”.

Si ribadisce, pertanto, di dare attendibilità e fiducia solo a canali mediatici ufficiali e istituzionali. Altre fonti sono da considerare per nulla attendibili, anzi ingiustificatamente allarmanti. Si invita, dunque, a denunciare situazioni di dubbia attendibilità alle autorità competenti.