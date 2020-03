Coronavirus, nella Bat ben 20 nuovi casi. Sale a 85 il totale

La giornata di oggi, giovedì 26 marzo, ha fatto registrare, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, un aumento di 20 nuovi casi di positività a nuovo Coronavirus nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il totale provinciale sale pertanto a 85 casi.

Con questo aggiornamento salgono quindi a 1.182 i casi totali di positività di cittadini residenti nella regione Puglia per l’infezione da nuovo Coronavirus. Sono 65 i deceduti ad oggi nella regione e 22 i guariti. Sono 1.095 i casi attualmente positivi, di cui 539 in isolamento domiciliare, 480 ricoverati con sintomi e 64 in terapia intensiva. Sono stati effettuati, ad oggi, 9.191 tamponi.