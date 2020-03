Coronavirus, Nel Modo Giusto: “Test drive-thru e task force di esperti per Bisceglie”

I Consiglieri comunali di opposizione Alfonso Russo, Giorgia Preziosa, Mauro Sasso, unitamente al presidente del consiglio comunale Gianni Casella, al presidente Elisabetta Mastrototaro, al segretario Stefano Di Bitonto e insieme al coordinamento tutto del gruppo Nel Modo Giusto invitano il sindaco Angelantonio Angarano, in quanto massima autorità sanitaria cittadina, ad istituire, quanto prima, un “tavolo tecnico-politico permanente per discutere e pianificare proposte e soluzioni” in merito allo stato dell’emergenza Coronavirus a Bisceglie. Tra le proposte del gruppo nel Modo Giusto, anche quella “del tampone drive-thru (test effettuato direttamente in auto, ndr) che permetterebbe di mettere in isolamento immediato i positivi asintomatici e garantirebbe il blocco della circolazione del virus”.

“Importante sarebbe l’emanazione in maniera live di un bollettino reale dello stato del contagio Covid-19”, si legge nel comunicato, “e l’istituzione di una task force di esperti per monitorare l’andamento dell’emergenza e affiancare il tavolo tecnico per tracciare a cadenza quotidiana il quadro della situazione a livello comunale. È necessario inoltre pianificare sin da ora aiuti alle imprese locali e alle famiglie biscegliesi. Serve quindi subito un tavolo politico, magari anche con apposita diretta social per offrire la massima fruibilità ai cittadini. La democrazia va incarnata ed è in momenti come questi che occorre darle il valore che le spetta rendendo vive le istituzioni”.