Coronavirus, messaggio del sindaco Angarano: “Nessuno sconto per chi non rispetta le regole” / VIDEO

“Restate a casa, ne va della salute vostra, di chi vi sta accanto e della comunità intera. Ci sono sanzioni severe per chi non rispetta le regole e non ci saranno sconti per nessuno”, questo, in sintesi, l’appello del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in seguito alla pubblicazione del Dpcm di ieri, 11 marzo.

“Da oggi saranno ancora più pressanti i controlli da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine perché si osservino le norme”, spiega il primo cittadino.

Ricordiamo che è attivo lo sportello, curato dai volontari di Protezione civile comunali, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, raggiungibile al numero telefonico 080.33.66.621 o anche di persona in largo San Francesco, accanto al comando della Polizia Locale. È possibile chiedere informazioni e, solo per persone anziane e non autosufficienti, supporto per servizi di prima necessità, come l’acquisto di farmaci o alimenti.