Coronavirus, Mauro Sasso: “Subito un aiuto a chi da un mese non ha entrate economiche”

“Bisogna fare massima attenzione a salvaguardare tutte le attività commerciali. Chiedo un urgente provvedimento per aiutare tutti quelli che da circa un mese non hanno entrate economiche, a tutte quelle categorie a cui il DPCM ha ordinato di chiudere le proprie attività”, questo l’appello netto del consigliere comunale di minoranza Mauro Sasso, del gruppo #Nelmodogiusto, in merito a questi pesanti e duri giorni di emergenza sanitaria e lock down.

“Mi riferisco a Ristoranti, Palestre, Fiorai, Ambulanti, Gioiellerie, Fotografi, Estetiste, Parrucchieri, Negozi di Abbigliamento e Scarpe, Articoli Sportivi e Intimo, Bar, Pizzerie e tante altre ancora”, spiega Sasso, “Tutte queste categorie sono una grossa parte dell’economia biscegliese, producono una grande fonte di energia e linfa vitale per tutti i nostri cittadini”.

“Già prima di questa situazione erano molto penalizzate da una situazione che annaspava, ma oggi che, purtroppo, lo stato fa solo finta di aiutarli, non bisogna assolutamente rimanere inerti. I provvedimenti da adottare devono sfociare in riduzioni, sconti, abbattimenti di costi, interventi a lungo termine. Fate qualcosa!“, tuona il consigliere d’opposizione, “Molti di questi, se non avranno un aiuto anche dalla propria amministrazione, non potranno riaprire e saranno costretti a lasciare a casa tanti lavoratori. Questo potrà far crescere ancor di più questo stato di confusione, di disagio e malessere sociale”.

E in conclusione: “Assumetevi questa responsabilità nei confronti di questi commercianti che hanno investito, programmato, creato posti di lavoro, rischiando furti, denunce e fallimenti. Fate qualcosa, date subito una risposta a queste categorie prima che queste nostre ricchezze diventino per la nostra città un lugubre segno di povertà“.