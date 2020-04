Coronavirus, associazione “Noi” mette a disposizione un parco per i più deboli

L’associazione “Noi” ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale di Bisceglie la sua area verde di 14mila metri quadri. L’idea è quella di fornire così un aiuto e un supporto a tutte le persone che stanno vivendo in maniera particolarmente traumatica la quarantena necessaria per prevenire la diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

“Abbiamo pensato, ad esempio, alle madri i padri e i parenti dei ragazzi affetti da autismo, alle persone più fragili, specialmente se minori”, spiega la vicepresidente dell’associazione Francesca Pontrandolfo, “Spalanchiamo le porte del Parco a qualsiasi associazione, a qualsiasi famiglia sia in difficoltà nell’affrontare l’isolamento in casa per motivi di salute. Sappiamo, con certezza che l’amministrazione di Bisceglie ed i suoi rispettivi assessorati è attenta anche alle attività motorie necessarie per alcuni cittadini meno fortunati”. Il Parco “Noi” si trova in via Roberto Rossellini e via Luchino Visconti, in zona Ponte Lama, ed è “attrezzato per l’ingresso di disabili, dispone di ben tre ingressi distinti ed è allestito per permettere il rispetto delle norme anticontagio”.

“Da giorni, ci stiamo chiedendo come possiamo aiutare!”, aggiungono la presidentessa Gabriella Mancino e la vicepresidente Francesca Pontrandolfo, “Abbiamo pensato di poter offrire delle brevi passeggiate nel verde e godere così della bellezza degli ulivi. Un piccolo ritaglio di libertà e speranza in questo periodo estremamente difficile”. Dall’associazione “Noi” concludono facendo sapere di essere “disponibili a strutturare l’ingresso alla struttura, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni del Governo in materia di Coronavirus, in maniera contingentata, dal lunedì alla domenica, nelle fasce orarie più opportune”.

L’amministrazione comunale ha autorizzato la possibilità di effettuare brevi passeggiate all’interno della struttura per gli autistici e i loro accompagnatori, pur sempre nel rispetto di tutte le norme contenute nei decreti del presidente del consiglio dei ministri. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri di telefono 3468432454 o 340 699 4640.