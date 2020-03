Coronavirus, l’Arcivescovo D’Ascenzo in preghiera nei cimiteri della Diocesi / FOTO

Nella mattinata di venerdì 27 marzo l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo si è recato nei cimiteri delle città che compongono l’Arcidiocesi per un momento di preghiera per tutti i defunti a causa del Coronavirus: «Io, come tutti i Vescovi italiani, ho desiderato recarmi nei nostri cimiteri per un momento di raccoglimento, di preghiera e di benedizione. Abbiamo affidato alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia ed espresso la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore”, ha dichiarato Mons. D’Ascenzo.

“Con lo sguardo rivolto al Crocifisso, il nostro Salvatore, abbiamo invocato la speranza consolante della risurrezione”. La visita ha toccato le città di Bisceglie, Trani, Corato, Barletta, Margherita, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia.