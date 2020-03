Coronavirus: ecco la provenienza, ad oggi, dei contagiati nella Bat

Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, sono saliti a 23 i casi di Coronavirus accertati nella provincia Bat. Nessun caso accertato, al momento, nelle città di Bisceglie, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Minervino e Spinazzola. Rimane Andria la città più colpita con 13 contagiati (5 ricoverati al reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Bisceglie, 7 in quarantena domiciliare obbligatoria ed un 88enne deceduto ieri notte, positivo al test sul Coronavirus e con altre patologie pregresse).

Tre casi di positività invece nella città di Trani: un 47enne di origini barlettane è in via di guarigione e attualmente sotto osservazione all’ospedale di Bisceglie, ed una coppia di sessantenni tornata negli scorsi giorni da Milano (l’uomo è ricoverato a Bisceglie, la moglie è in isolamento domiciliare). Due invece i casi accertati a Barletta (un parroco, trasferito al reparto Malattie Infettive di Bisceglie, ed un 70enne pensionato in quarantena domiciliare). Due i contagi anche a Margherita di Savoia: una coppia di coniugi sessantenni entrambi ricoverati a Bisceglie. Un solo caso, infine, a Canosa di Puglia: si tratta di un cinquantenne tornato da fuori regione con sintomi influenzali e trasferito immediatamente in quarantena domiciliare dopo essere risultato positivo al Coronavirus.