Coronavirus, il reparto di Malattie Infettive di Bisceglie sarà supporto del centro regionale

Si lavora incessantemente per l’organizzazione e la gestione delle attività connesse alla emergenza Coronavirus nella Asl Bat. “Stiamo lavorando in sinergia con la Regione Puglia e con tutti gli altri organi competenti, dalla Prefettura alla Protezione Civile, ai singoli Comuni e all’Ordine dei Medici”, afferma il direttore Alessandro Delle Donne, “ma è anche all’interno della Asl che stiamo sostenendo una intensa attività di raccordo tra tutte le attività necessarie per garantire prevenzione, sicurezza e assistenza”. Il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bisceglie si sta attrezzando per garantire attività di supporto al centro regionale di riferimento nella gestione degli eventuali casi accertati di coronavirus.

“Stiamo elaborando regolamenti più stringenti di accesso alle strutture ospedaliere con indicazioni precise per i visitatori con lo scopo di garantire la massima tutela possibile tanto ai pazienti che in quanto tali hanno necessità di maggiore attenzione, quanto agli stessi visitatori”, continua Delle Donne. “Insieme con la struttura di Formazione stiamo predisponendo anche azioni di sospensione delle attività didattiche attualmente presenti presso il polo universitario di Barletta per limitare quanto più possibile gli accessi esterni all’ospedale”.