Coronavirus, gli umori di ristoratori e imprenditori biscegliesi su nuove disposizioni / VIDEO

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, insieme al vicesindaco Angelo Consiglio e all’assessore al marketing territoriale Rosalia Sette, ha incontrato ieri nel primo pomeriggio (leggi QUI) i rappresentanti di Confcommercio, Conbitur, Confesercenti, Bisceglieviva e del Consorzio Mercatincittà, per informare i gestori dei locali di pubblico spettacolo e i ristoratori di Bisceglie riguardo alle nuove prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo in materia di prevenzione igienico-sanitaria da adottare negli esercizi commerciali per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus.

Abbiamo sondato gli umori dei ristoratori e degli imprenditori biscegliesi, uniti nel comunicare un messaggio chiaro alla cittadinanza: se da parte loro ci sarà il massimo impegno nel rispettare le stringenti disposizioni governative, tutti i biscegliesi sono comunque invitati a frequentare i locali della propria città, con buonsenso ma senza eccessivi allarmismi.