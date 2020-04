Coronavirus, Galantino (FdI) scrive a governo e Regione: “Interventi efficaci al don Uva subito”

“Ho interrogato il governo e inoltrato una missiva al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per portarli a conoscenza delle precarie condizioni di lavoro e salute a cui sono sottoposti i dipendenti della ditta di pulizie Universo Don Uva di Bisceglie, struttura che conta 46 casi dichiarati positivi al Covid-19 di cui 36 fra i pazienti e 9 fra gli operatori sanitari”, questa la nota stampa del deputato biscegliese di Fratelli d’Italia, Davide Galantino, a proposito della situazione sanitaria nella struttura Opera don Uva.

“A ormai due mesi dalla dichiarazione di stato di emergenza, ai lavoratori della ditta sono state consegnate solo due mascherine per ciascuno di loro, in tessuto TNT da utilizzare per tutto il periodo di emergenza Covid-19, alla cui sanificazione e lavaggio dovrebbero provvedere gli stessi utilizzatori ma senza indicazioni tecniche poiché le stesse sono sfornite di schede informative sulla procedura di sterilizzazione”, scrive Galantino, “Com’è noto a tutti, la vigente normativa pone a carico dei datori di lavoro la responsabilità della sicurezza, mentre ai lavoratori corre l’obbligo di adottare comportamenti idonei al fine di scongiurare infortuni, incidenti e malattie. Anche il sindacato provinciale di riferimento ha denunciato la situazione precaria, preannunciando addirittura uno sciopero. Per questo ho chiesto e sollecitato al Ministro di competenza e al governatore pugliese urgenti iniziative a tutela della salute dei dipendenti della Pulizie Universo anche al fine di scongiurare un focolaio nella città di Bisceglie“, sottolinea l’on. Galantino.

A supporto delle richieste dell’on. Galantino anche il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Bisceglie che già nei giorni scorsi ha scritto alle Autorità competenti per chiedere iniziative urgenti a tutela dei lavoratori della struttura e dei cittadini.