Coronavirus, Galantino (FdI): “Proposta assunzione straordinaria di agenti Polizia Locale”

“Chiederò, con un emendamento al decreto, l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale per l’anno 2020“, questo quanto appena comunicato dal deputato biscegliese di Fratelli d’Italia Davide Galantino in merito all’emergenza sanitaria nazionale.

“Ritengo che in questo momento sia necessario incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, connessi all’emergenza sanitaria in corso, quindi in via eccezionale”, spiega l’on. Galantino, “ho proposto l’assunzione straordinaria di agenti nel rispetto delle graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie“.