Coronavirus, ecco l’elenco parziale delle attività produttive essenziali

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando al Paese a reti unificate, ha annunciato il blocco di “tutte le attività produttive non essenziali” per far fronte all’emergenza sanitaria nazionale. Qui di seguito riportiamo pertanto l’elenco – in fase di aggiornamento – di quelle ritenute essenziali e che quindi continueranno il loro servizio.

Coltivazioni Agricole E Produzione Di Prodotti Animali, Caccia E Servizi Connessi

Pesca E Acquacoltura

Industrie Alimentari

Industria Delle Bevande

Fabbricazione Di Altri Articoli Tessili Tecnici Ed Industriali

Fabbricazione Di Spago, Corde, Funi E Reti

Fabbricazione Di Tessuti Non Tessuti E Di Articoli In Tali Materie (Esclusi Gli Articoli Di Abbigliamento)

Confezioni Di Camici, Divise E Altri Indumenti Da Lavoro

Fabbricazione Di Carta

Stampa E Riprdozuine Di Supporti Registrati

Fabbricazione Di Coke E Prodotti Derivanti Dalla Raffinazione Del Petrolio

Fabbricazione Di Prodotti Chimici

Fabbricazione Di Prodotti Farmaceutici Di Base E Di Preparati Farmaceutici

Fabbricazione Di Articoli In Gomma

Fabbricazione Di Articoli In Materie Plastiche

Fabbricazione Di Vetrerie Per Laboratori, Per Uso Igienico, Per Farmacia

Fabbricazione Di Prodotti Refrattari

Produzione Di Alluminio E Semilavorati

Fabbricazione Di Apparecchi Elettromedicali (Incluse Parti Staccate E Accessori)

Fabbricazione Di Altri Strumenti Per Irradiazione Ed Altre Apparecchiature Elettroterapeutiche

Fabbricazione Di Macchine Per L’industria Della Carta E Del Cartone (Incluse Parti E Accessori)

Fabbricazione Di Strumenti E Forniture Mediche E Dentistiche

Riparazione E Manutenzione Di Attrezzature Di Uso Non Domestico Per La Refrigerazione E La Ventilazione

Riparazione E Manutenzione Di Apparecchi Medicali Per Diagnosi, Di Materiale Medico Chirurgico E Veterinario, Di Apparecchi E Strumenti Per Odontoiatria

Riparazione E Manutenzione Di Macchine Per Le Industrie Chimiche, Petrolchimiche E Petrolifere

Riparazione E Manutenzione Di Trattori Agricoli

Riparazione E Manutenzione Di Altre Macchine Per L’agricoltura, La Silvicoltura E La Zootecnia

Riparazione Di Apparati Di Distillazione Per Laboratori, Di Centrifughe Per Laboratori E Di Macchinari Per Pulizia Ad Ultrasuoni Per Laboratori

Riparazione E Manutenzione Di Aeromobili E Di Veicoli Spaziali

Riparazione E Manutenzione Di Materiale Rotabile Ferroviario, Tranviario, Filoviario E Per Metropolitane (Esclusi I Loro Motori)

Installazione Di Apparecchi Medicali Per Diagnosi, Di Apparecchi E Strumenti Per Odontoiatria

Installazione Di Apparecchi Elettromedicali

Fornitura Di Energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata

Raccolta, Trattamento E Fornitura Di Acqua

Gestione Delle Reti Fognarie

Attività Di Raccolta, Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti; Recupero Dei Materiali

Attività Di Risanamento E Altri Servizi Di Gestione Dei Rifiuti

Installazione Di Impianti Elettrici

Installazione Di Impianti Idraulici, Di Riscaldamento E Di Condizionamento Dell’aria (Inclusa Manutenzione E Riparazione) In Edifici O In Altre Opere Di Costruzione

Installazione Di Impianti Per La Distribuzione Del Gas (Inclusa Manutenzione E Riparazione)

Installazione Di Impianti Di Spegnimento Antincendio (Inclusi Quelli Integrati E La Manutenzione E Riparazione)

Manutenzione E Riparazione Di Autoveicoli

Commercio Di Parti E Eccessori Di Autoveicoli

Per La Sola Attività Di Manutenzione E Riparazione Di Motocicli E Commercio Di Relative Parti E Accessori

Commercio All’ingrosso Di Carta, Cartone E Articoli Di Cartoleria

Commercio All’ingrosso Di Articoli Antincendio E Antinfortunistici

Trasporto Ferroviario Di Passeggeri (Interurbano)

Trasporto Ferroviario Di Merci

Trasporto Terrestre Di Passeggeri In Aree Urbane E Suburbane

Trasporto Con Taxi

Trasporto Mediante Noleggio Di Autovetture Da Rimessa Con Conducente

Trasporto Di Merci Su Strada

Trasporto Mediante Condotte Di Gas

Trasporto Mediante Condotte Di Liquidi

Trasporto Marittimo E Per Vie D’acqua

Trasporto Aereo

Magazzinaggio E Attività Di Supporto Ai Trasporti

Servizi Postali E Attività Di Corriere

Servizi Di Informazione E Comunicazione

Attività Finanziarie E Assicurative

Ricerca Scientfica E Sviluppo

Traduzione E Interpretariato

Servizi Veterinari

Servizi Di Vigilanza Privata

Servizi Connessi Ai Sistemi Di Vigilanza

Attività Di Sterilizzazione Di Attrezzature Medico Sanitarie

Pulizia E Lavaggio Di Aree Pubbliche, Rimozione Di Neve E Ghiaccio

Altre Attività Di Pulizia Nca

Attività Dei Call Center

Amministrazione Pubblica E Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria

Istruzione

Assistenza Sanitaria

Servizi Di Assistenza Sociale Residenziale

Assistenza Sociale Non Residenziale

Attività Di Organizzazioni Economiche, Di Datori Di Lavoro E Professionali

Il provvedimento sarà in vigore fino al 3 aprile.