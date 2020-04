Coronavirus, didattica a distanza: ecco quanto arriverà alle scuole biscegliesi dal Miur

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 all’art. 120 comma 2 ha previsto risorse per la didattica a distanza un totale di 85 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stata inviata alle scuole la nota operativa per l’attuazione del decreto legge Cura Italia. Oltre a tale somma è stata stanziata quella di 43,5 milioni per le pulizie straordinarie delle scuole.

Alla nota, firmata dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è allegato il riparto dettagliato delle risorse che arriveranno agli istituti scolastici italiani che ne hanno fatto richiesta. Di seguito riportiamo il contributo che le scuole cittadine riceveranno per la didattica a distanza: