Coronavirus, controlli nella Bat: 163 multe nel giorno di Pasqua

È stata una domenica di Pasqua caratterizzata da un sensibile aumento dei controlli, quella di ieri, domenica 12 aprile, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani. Le Forze di Polizia, in campo con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi, hanno infatti controllato 1.331 cittadini, 163 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto delle misure governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Un cittadino è stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali ispezionati sono invece stati 111.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 45.486; le denunce sono oltre 1.700. Le persone sanzionate sono invece 1.936. A questi numeri si aggiungono 6 arresti e 75 denunce per altri reati. Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 6.138, con 43 titolari denunciati e 40 titolari sanzionati amministrativamente.

Il Prefetto Valiante ha inoltre preannunciato ai Sindaci l’imminente attivazione di un Tavolo permanente per la ripresa economica, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria del tessuto produttivo, ai fini di un’analisi dell’attuale situazione socioeconomica della Provincia.