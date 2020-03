Coronavirus, Conte: “Sindaci distribuiranno buoni spesa a chi non ha soldi per farla”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha comunicato di avere firmato un nuovo decreto che prevede 4.3 miliardi da destinare ai Comuni, che includono anche buoni spesa per gli indigenti. “Ho firmato un Dpcm che stanzia 4,3 miliardi da girare al Fondo di solidarietà per i Comuni”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. “È un anticipo del 66% a cui aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa”.

Il soccorso alimentare è stato il punto centrale dell’intervento del premier, che invita anche la grande distribuzione ad effettuare “sconti del 5-10%” a chi sarà destinatario dei buoni spesa. “Dobbiamo costruire una catena della solidarietà, nessuno sarà lasciato solo”, ha aggiunto Conte. Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha aggiunto che da domani la nuova misura per i Comuni sarà operativa.