Coronavirus, consiglieri di minoranza chiedono consiglio monotematico telematico

I consiglieri comunali Vincenzo Amendolagine, Enrico Capurso, Vittorio Fata, Francesco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo, Mauro Sasso e Francesco Spina hanno inviato, lo scorso 24 marzo, una richiesta formale al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, al presidente del consiglio comunale Gianni Casella e al Segretario generale Rosa Arrivabene per chiedere la convocazione di un consiglio comunale monotematico per via telematica.

Al consiglio comunale sarebbero invitati anche i responsabili del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile impegnati quotidianamente in questa difficile situazione di emergenza sanitaria nazionale. Il punto all’ordine del consiglio sarebbe la cooperazione tra le forze della città per fare il punto della situazione e per coordinare un operato tra le diverse realtà con spirito collaborativo da parte delle opposizioni.