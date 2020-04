Coronavirus, Cgil chiede condivisione dei dati su positivi con gestori raccolta rifiuti

Emanuele Papeo, segretario della Fp Cgil Bat, chiede che le società di raccolta e gestione dei rifiuti abbiano accesso ai dati relativi alle persone contagiate da Covid-19 ed in sorveglianza attiva o in quarantena presso le proprie abitazioni, al fine di garantire al meglio la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori deputati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e per l’organizzazione di adeguati protocolli di sicurezza. L’idea arriva dopo che la Bar.s.a, l’azienda di igiene pubblica di Barletta, ha chiesto ai cittadini attualmente in isolamento domiciliare di compilare un apposito modello di autodichiarazione per poter così programmare un servizio di raccolta dei rifiuti dedicato ai soggetti attualmente positivi.

“Siamo consapevoli dell’importanza di tutelare la privacy dei cittadini come previsto dalle norme”. spiega Papeo. “Andrebbero, a nostra avviso, garantite nell’interesse collettivo di sanità pubblica entrambe le posizioni: di tutela dei lavoratori e di garanzia della privacy. Si tratta di linee ed azioni che devono essere coordinate dal Prefetto della Bat e valere sull’intero territorio, come indicato dai protocolli Ministeriali, dalle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia e dai Sindaci coinvolti”.