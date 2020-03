Coronavirus, cambia nuovamente il modulo di autocertificazione / ECCO IL NUOVO

Non c’è pace per quanti hanno già stampato e compilato tre modelli di autocertificazione: oggi è stato approvato il nuovo modulo per i cittadini che intendono spostarsi per strette necessità.

“Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini”, ha dichiarato il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

“Noi non lo facciamo perché non sappiamo che cosa fare”, ha sottolineato Gabrielli, “lo facciamo perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Questo nuovo modulo intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alle specificità dei singoli problemi”.

Il nuovo modulo, pubblicato sul sito del Viminale, si potrà stampare, compilare ed esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine oppure, se non si ha la stampante a casa, si potrà anche ricopiare a mano.



Scarica il nuovo modulo di autocertificazione