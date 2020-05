Coronavirus, bollettino sindaco: “Nessun nuovo contagio, diminuiscono persone in quarantena”

“Anche oggi non ci sono stati nuovi contagi nella nostra città. I positivi a Covid-19 restano 57. In leggera diminuzione le persone in quarantena domiciliare: 22 (due in meno di ieri), delle quali 20 positive e 2 negative”. A comunicarlo oggi, venerdì 1 maggio, è il sindaco Angelantonio Angarano nel suo consueto bollettino serale sull’andamento dell’emergenza Coronavirus in città.

“Si conferma dunque il trend degli ultimi giorni che fa ben sperare ma non ci deve autorizzare a ritenerci fuori pericolo”, conclude il sindaco.