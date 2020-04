Coronavirus, bollettino odierno: due nuovi casi e un decesso nella Bat

Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, si registrano due nuovi casi di positività a Covid-19 nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il totale di persone che ha contratto il virus sul territorio provinciale resta quindi di 371.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 30 aprile in Puglia, sono stati registrati 2.126 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 43 casi, così suddivisi: 12 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto.



Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia, 2 in provincia Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 62.460 test. Sono 708 i pazienti guariti. Sono 2949 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4072 così divisi:

Provincia Casi Totali BARI 1313 BAT 373 BRINDISI 566 FOGGIA 1044 LECCE 487 TARANTO 258 Fuori regione 29 TOTALE REGIONE 4072

Per 2 positivi è in corso l’attribuzione della relativa provincia.