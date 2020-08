Coronavirus: bollettino giornaliero con 22 nuovi casi positivi in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, sabato 22 agosto in Puglia, sono stati registrati 2579 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 22 casi positivi: 12 in provincia di Bari; 1 nella provincia BAT; 7 in provincia di Foggia; 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto; 1 fuori regione.

Non sono stati registrati decessi.





Dichiarazione Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt: “Proviene dalla Spagna il solo caso registrato oggi nella Bat correttamente é stata fatta autosegnalazione a cui ha fatto seguito il tampone”.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 281.824 test. Sono 4001 i pazienti guariti, mentre sono 436 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4992 così suddivisi:

Provincia Casi Totali BARI 1.630 BAT 403 BRINDISI 683 FOGGIA 1.304 LECCE 643 TARANTO 293 Fuori regione 36 TOTALE REGIONE 4.992

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione DG Asl Bari Antonio Sanguedolce:“Sono 12 i casi positivi registrati oggi dal Dipartimento di Prevenzione. Tra questi vi sono 5 rientri dall’estero – 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall’Albania -, 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.

Dichiarazione dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “La paziente positiva al Covid è rientrata dalla Campania, è stata sottoposta a controlli come da prescrizione, è asintomatica, è in isolamento domiciliare, seguita dai medici del dipartimento di prevenzione”.

Dichiarazione dg Asl Lecce Rodolfo Rollo; “Il caso odierno risultati positivo al Covid è legato a un caso già noto e residente in provincia. È l’unico positivo di oggi individuato dal nostro Dipartimento di Prevenzione”.

Dichiarazione del Direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla: “I nuovi casi di persone positive al Covid registrati oggi in provincia di Foggia sono 7. “Tra questi ci sono: 1 contatto stretto di caso già individuato e posto a sorveglianza attiva; 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 1 persona rientrata dalla Croazia; 2 persone individuate attraverso attività di Screening e una persona per le quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Tutti i casi sono stati presi in carico dalle strutture sanitarie per risalire ai contatti e avviare il protocollo per la sorveglianza attiva”.