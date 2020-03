Coronavirus, annullata Maratona delle Cattedrali: “Arrivederci a maggio 2021”

Puglia Marathon, l’associazione organizzatrice de La Maratona delle Cattedrali, ha comunicato nella giornata di martedì 17 marzo, la cancellazione dell’evento sportivo in programmata per il 3 maggio che coinvolge le città di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo.

“La decisione è stata presa per tutelare tutti gli atleti che avrebbero partecipato e gli spettatori che non avrebbero potuto godere di uno spettacolo che mai come quest’anno si preannunciava eccezionale“, scrivono gli organizzatori sulla pagina ufficiale Facebook.

“Una decisione sofferta, quella dell’ente organizzatore, ma inevitabile. L’intero mondo dello sport si è fermato ed è opportuno che anche La Maratona delle Cattedrali faccia altrettanto. Puglia Marathon rinvia atleti e spettatori al 2 maggio 2021“, concludono dall’associazione, “tutte le iscrizioni effettuate e le quote versate saranno ritenute valide per l’edizione 2021”.