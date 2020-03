Coronavirus, Angarano: “Uno per famiglia a fare la spesa ed evitare uscite ogni giorno” / VIDEO

“L’obiettivo è quello di limitare l’uscita di casa e in maniera assoluta gli assembramenti. I controlli sono sempre più stringenti, serrati e puntuali. Devo essere sincero, non è possibile trovare ancora gente a mare ed essere costretti a denunciare esercizi commerciali che svolgono attività in maniera abusiva, incrociare giovani e giovanissimi in strada senza motivazione. Seguo direttamente l’attività di controllo e mi sto rendendo conto personalmente della situazione”. È quanto dichiara il sindaco Angelantonio Angarano in un nuovo video pubblicato sui social. “A fare la spesa andate uno per famiglia e cercate di non andarci ogni giorno. Non può diventare un pretesto per uscire di casa”, prosegue il primo cittadino.

Sulle attività motorie, il sindaco dichiara: “Se non sono evitabili, comunque fatele nelle prossimità della vostra abitazione. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli che precedono o seguono immediatamente tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese seconde case e ville al mare”.