Coronavirus, Angarano: “Niente panico, seguire norme comportamentali del Ministero”

“Siamo in costante contatto con le Autorità Sanitarie provinciali e regionali, pronti, insieme al Centro Operativo Comunale, a recepire tutte le indicazioni che si dovessero rendere necessarie in tema di Coronavirus per tutelare la salute di tutti”. Con queste parole il sindaco Angelantonio Angarano ha voluto rassicurare la cittadinanza ribadendo l’attenzione dell’amministrazione comunale in merito all’attuale situazione relativa alla diffusione anche in Italia del nuovo Coronavirus.

“Come ribadito dal Dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia, tutti i possibili casi sospetti, anche quelli che non avevano nessun criterio epidemiologico e che hanno destato interesse da parte della stampa nelle ultime ore, sono passati al vaglio puntuale dei Dipartimenti di Prevenzione e del centro di riferimento per la diagnosi del nuovo Coronavirus. Nessun contagiato è stato finora identificato in Puglia a seguito di specifici accertamenti”, ha spiegato il primo cittadino.

“Continueremo a tenervi sempre aggiornati con le informazioni ufficiali che arriveranno dalle Autorità Sanitarie. Nel frattempo è importante non farsi prendere dal panico e prestare la massima attenzione alle norme comportamentali diffuse dal Ministero della Salute”. Per leggere l’opuscolo ufficiale del Ministero della Salute clicca sul link sottostante.